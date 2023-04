Biker di 42 anni sbatte con violenza contro un albero e perde la vita

di Redazione web

E' morto dopo aver sbattuto con violenza contro un albero, mentre era in sella alla sua mountain bike, nel comune di Masone, nel genovese. A perdere la vita un 42enne, durante una gita con la sua bicicletta; l'incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16, quando è stato lanciato l'allarme al 118.

Maltempo, si apre voragine: auto inghiottita. Alla guida un uomo di 87 anni

Incidente grave

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa addosso al fusto di un albero, riportando diversi traumi, in particolare una compressione toracica che sarebbe stata fatale. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco con l'elicottero Drago, pronto per un eventuale trasferimento d'urgenza in ospedale.

Esplode bombola di gas in casa: cinque feriti, due sono gravi. Stavano preparando i dolci di Pasqua

Arresto cardiaco

Le condizioni del 42enne, sono sembrate subito gravi, ma in pochi minuti la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata, fino al decesso. I primi ad arrivare sul posto, infatti, sono stati gli operatori a bordo dell’elisoccorso che si sono calati col verricello e hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo era già in arresto cardiaco.

I soccorritori non escludono, che a provocare la caduta sia stato un malore precedente allo schianto contro l'albero. Ora gli accertamenti sull'esatta dinamica sono affidati ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA