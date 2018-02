Meteo, arriva Big Snow: da domani neve e gelo al Centro Nord, anche a Milano

Meteo: a MILANO arriva Big Snow, tanta NEVE tra Giovedì e Venerdì https://t.co/vPIQH5H71x #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) February 27, 2018

Martedì 27 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva. Nei prossimi giorni, traper la precisione, ecco che una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese.LEGGI ANCHE ---> Nevicata storica a Napoli LEGGI ANCHE ---> Roma, scuole aperte. La sindaca Raggi è tornata: "Strade già liberate dal ghiaccio" LEGGI ANCHE ---> Il gelo siberiano provoca 19 morti in Europa Come rivela IlMeteo.it le precipitazioni ad essa collegate, date le basse temperature, risulteranno a carattere nevoso su tutte le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La neve cadrà copiosa anche a Milano.La Primavera meteorologica inizierà convia via più diffusa su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, e Trentino Alto Adige.Al mattino nevicherà anche su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, poi la neve lascerà ben presto posto alla pioggia.LEGGI ANCHE ---> Neve a Napoli, il metereologo: "Non succedeva dal 1956"​ In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli, tra giovedì e venerdì ci attendiamo una bella nevicata sul capoluogo lombardo con temperature leggermente negative e possibili accumuli anche in centro. Le precipitazioni a carattere nevoso inizierebbero a cadere nel corso delle prime ore di giovedì, per proseguire almeno fino al mattino di venerdì. Sabato poi, stante l'aumento delle temperature in quota, avremo piogge sparse per tutta la mattinata.