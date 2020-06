Bimbo di tre anni si alza dal seggiolone e cade dalla finestra sotto agli occhi dei genitori

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 11:42

Sabato scorso era arrivato in ospedale in: ma sta già meglio il bimbo di tre anni che sabato scorso era caduto da una finestra al primo piano a, un paesino in provincia di Biella. Il piccolo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbeche era collocato vicino ad una finestra aperta: alzatosi in piedi all'improvviso, avrebbe perso l'equilibro finendo nel vuoto.Un incidente avvenuto nella casa in cui vive con mamma, papà e due fratelli, sotto gli occhi dei genitori: dopo la corsa al pronto soccorso le sue condizioni erano gravissime, ma ora sta meglio, si è svegliato e ha anche salutato più volte i parenti che gli stanno vicini. Anche se resta in stretta osservazione e dovrà rimanere in ospedale al Regina Margherita di Torino, la buona notizia è che il bimbo non avrebbe subìto lesioni. Un sospiro di sollievo per i familiari.