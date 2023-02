Biden a sorpresa a Kiev: «Siete eroici». In arrivo mezzo miliardo e nuove armi

di Alessandra Severini

Una visita a sorpresa che è un messaggio forte, inviato all’Ucraina e a Putin, ma anche agli alleati. Joe Biden arriva a Kiev dove incontra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e questo suo atto vuole ribadire che i rapporti tra Washington e Kiev non sono mai stati così forti e che il sostegno assicurato dagli Usa «continuerà».

LE PAROLE DI BIDEN

Il presidente Usa è rimasto solo poche ore a Kiev. La cravatta dai colori della bandiera ucraina giallo e blu e la data simbolica dell’anniversario dell’inizio della guerra, l’abbraccio con Zelensky e poi l’omaggio ai caduti nella guerra e alla nazione intera: «Un anno dopo, Kiev è in piedi. E l’Ucraina sta in piedi. La democrazia resiste. Siete eroici. Putin sta fallendo, l’esercito russo sta perdendo i territori occupati. Putin pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente diviso. Invece noi siamo rimasti sempre uniti».

GLI AIUTI

Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a sostegno dell’Ucraina dal valore di 450 milioni di dollari, che porta il totale di aiuti militari degli Stati Uniti a 30 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione. Verranno inviati equipaggiamento militare, munizioni di artiglieria, armi anticarro portatili, sistemi lanciarazzi Himars, obici Howitzer, missili Javelin e radar per la sorveglianza aerea. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha anche autorizzato lo stanziamento di 10 milioni di dollari per assistere l’Ucraina sul fronte delle infrastrutture energetiche. Nessun accenno invece alle armi a lungo raggio (in particolare i razzi Atacms capaci di colpire fino a 300 chilometri di distanza) e ai jet F16, che eppure gli ucraini continuano a chiedere.

LA SODDISFAZIONE DI ZELENSKY

«Negoziati fruttuosi e importanti» ha detto un soddisfatto Zelensky nella conferenza stampa congiunta con il presidente americano. Poi l’auspicio: «Speriamo che quest’anno 2023 diventi un anno di vittoria».

PUTIN

Il capo del Cremlino non ha ancora rilasciato commenti sulla visita a sorpresa del presidente Usa. È assai probabile che lo faccia oggi quando Vladimir Putin terrà il discorso sullo stato della nazione. All’evento parteciperanno militari reduci da quella che in Russia viene definita “operazione speciale” in Ucraina. Non ci sarà invece alcun dignitario straniero.

LA REAZIONE CINESE

Secondo i media cinesi la visita di Biden è stata «irrazionale ed egoista» e rischia di innescare «un contrattacco ancora più aggressivo della Russia». L’irritazione di Pechino si spiega anche col fatto che in queste ore il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, è a Mosca per un tentativo di mediazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 06:00

