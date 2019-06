L'uomo arrestato venerdì scorso nel Napoletano dalla Polizia di Stato con l'accuse di violenze su almeno due minorenni è un bidello. Gli abusi sarebbero avvenuti in uno stanzino di una scuola superiore, ai danni di studentesse: una di loro, di 15 anni, ha denunciato l'accaduto e le sue dichiarazioni, secondo quanto si apprende da fonti investigative, hanno trovato riscontro dai risultati dei test sul Dna.



Tra le accuse a carico dell'uomo, un 55enne, anche abusi su un'altra studentessa dello stesso istituto. Nei suoi confronti il gip di Torre Annunziata ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, eseguita due giorni fa. Gli abusi sarebbero iniziati nel settembre scorso, ma le indagini sono partite a dicembre dalla denuncia della 15enne, rientrata in classe piangendo. Poco dopo anche un episodio di 'vendettà: il bidello viene aggredito e malmenato in strada. A quel punto l'uomo chiede e ottiene il trasferimento in un altro istituto della provincia di Napoli. Domenica 2 Giugno 2019, 13:57

