Lite per una precedenza, bidello ferito a colpi di pistola: è gravissimo. Fermato un 65enne

Una, gli insulti e poi gli spari. Ecco la ricostruzione del tentato omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere Zen 2, dove un uomo di 48 anni,, è stato ferito gravemente all'addome con alcuni colpi di pistola. Nella notte, dopo un'indagine lampo, gli uomini della Squadra mobile hanno fermato Gaetano Giampino, 65 anni. Lo hanno rintracciato mentre vagava tra le vie del quartiere e, messo alle strette, ha confessato. Alla base del gesto ci sarebbe una mancata precedenza.Secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima che sostava davanti a un supermercato della zona non avrebbe dato la precedenza alla moglie del fermato. La donna avrebbe detto a Maranzano di farla passare e l'uomo per tutta risposta l'avrebbe insultata, scatenando la reazione del marito che ha impugnato una pistola calibro 9 e ha esploso almeno due colpi uno dei quali ha ferito la vittima all'addome. L'arma non è stata ancora recuperata. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale e qui i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L'uomo resta in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravissime.«Conoscevamo la vittima per alcuni precedenti penali e, insieme ai colleghi del Commissariato San Lorenzo abbiamo avviato le indagini concentrandoci sulla stessa via in cui abita la vittima, via Girardengo - spiega il capo della Mobile, Rodolfo Ruperti -. Qui abbiamo trovato tracce di sangue e due bossoli calibro 9. La vittima è viva per miracolo». Anche il fermato è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. «Negli ultimi tempi era rimasto coinvolto in una vicenda di intestazione fittizia di beni di soggetti gravitanti in ambienti in ambiti mafiosi», conclude Ruperti.