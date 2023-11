Bidella ha mal di testa, si sente male a scuola e muore davanti agli studenti

di Redazione web

Una morte improvvisa quella di Assuntina Simone: la collaboratrice scolastica di 54 anni aveva avuto un malore era nell'istituto in cui lavorava, nel Casertano. Il dramma si è consumato ieri a Roccamonfina, in provincia di Caserta.

La bidella ha avvertito un improvviso malore, poi le sue parole di richiesta d'aiuto. In preda a forte mal di testa, ha chiesto subito di soccorrerla. La donna è stato subito soccorsa, ma la situazione è precipitata in modo repentino. Assuntina ha perso conoscenza e non si è più ripresa.

I soccorsi

Il personale della scuola ha contattato il 118, ma all'arrivo dell'ambulanza la donna era morta. I militari dell'Arma della stazione di Vairano Scalo si sono occupati del caso. In lutto la scuola elementare di Caianello e le comunità di Caianello e Roccamonfina. Oggi i funerali.

Venerdì 10 Novembre 2023

