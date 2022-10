Bici in autostrada sotto la pioggia: il video del ciclista diventa virale. Un video in queste ore rimbalza di chat in chat su whatsapp, raccogliendo migliaia di commenti. Si nota un uomo in bicicletta sotto una pioggia battente che entra in autostrada dal casello telepass di Parma. Una manovra folle, tra auto, furgoni e camion.

In bici sotto la pioggia entra in autostrada: il video virale

Una scena, non è precisato quando sia stata registrata, ripresa da alcuni automobilisti decisamente sorpresi a bordo della propria vettura. Lo sconosciuto in pantaloncini corti, con uno zaino sulle spalle e in sella a una bici da donna, dopo aver superato il casello con la scritta Parma, inizia a pedalare a buona velocità in autostrada come nulla fosse sotto la pioggia battente. Una manovra ovviamente assolutamente vietata e molto pericolosa. Non si sa, al momento, se poi sia stato bloccato da qualche pattuglia della Polstrada.

Bici in #autostrada sotto la pioggia: il video del ciclista diventa virale https://t.co/Cb1Q5F4jWf — Leggo (@leggoit) October 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA