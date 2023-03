In bici di notte sulla superstrada: senegalese fermato dalla polizia

di Redazione web

In bicicletta di notte lungo la superstrada, sfiorato dalle auto in transito. Ieri sera, a seguito di numerose segnalazioni pervenute sul Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia - Distaccamento di Città di Castello - sono intervenuti lungo la Strada Statale E-45, in località Ponte Pattoli, dove era stata notata la presenza di un uomo che, pericolosamente, percorreva in bicicletta la strada extraurbana, incurante delle auto che velocemente gli sfrecciavano accanto. Constatata la pericolosità della situazione, gli operatori della Polizia Stradale hanno immediatamente raggiunto l'uomo e dopo aver rallentato il traffico in sicurezza, lo hanno accompagnato fuori dalla Strada Statale.

Il senegalese non conosceva le regole del codice della strada

Identificato come un cittadino senegalese, ha riferito agli agenti di essere diretto presso la propria abitazione a Perugia e di non essere a conoscenza del divieto per i ciclisti di transitare su quella strada. Scampato il pericolo di incidenti, anche in considerazione della scarsa visibilità, i poliziotti hanno quindi sanzionato il 25enne per la violazione del Codice della Strada che preclude ai ciclisti di circolare lungo i raccordi autostradali.

