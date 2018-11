«Le bici elettriche sono come i ciclomotori»: multa e sequestro a un 14enne

Catania, grandine e allagamenti: automobilisti soccorsi dai sommozzatori

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attenzione. Lesono come glie quindi chi le utilizza deve osservare le norme stabilite dal Codice della strada: patente, assicurazione, casco e altre regole valide per chi in moto.Ne sa qualconsa un ragazzo di 14 anni, di, che oggi è incappato nei controlli eseguiti dallaeseguiti - nei pressi di Porta Napoli - con l'ausilio di un "banco-prova velocità" del Ministero. Il 14enne era alla guida di quello che il codice identifica come "velocipede a motore". Si tratta in buona sostanza delle biciclette dotante anche di un motore elettrico. Un vero ciclomotore elettrico guidato nella convinzione - errata, sottolinea il comando della polizia municipale - di essere a bordo di una bicicletta conassistita.Il commercio di queste, dotate anche di un potenziometro acceleratore, si sta diffondendo anche nelle città pugliesi. Ma occorre guidarle in possesso della patente, col, occorre provvedere all'immatricolazione e alla copertura assicurativa. In altre parole, se il moto della bici non dipende dalla pedalata quella è da considerare come ciclomotore. Per il 14enne il controllo è finito con una multa e il sequestro del mezzo.