Bibbiano, il sindaco querela chi lo ha insultato su social e web: tra i denunciati anche Di Maio

La notizia, scrive l'ANSA, ha trovato conferme in ambienti giudiziari. Il sindaco emiliano, difeso dagli avvocati Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, è in attesa della pronuncia del tribunale della Libertà sul suo ricorso contro i domiciliari e su un ricorso della Procura che ne aveva chiesto l'arresto, negato dal Gip, in un altro filone.

Giovedì 19 Settembre 2019, 12:34

, dopo i tanti attacchi da parte di Lega e Movimento 5 Stelle, il sindacoha presentato una querela segnalando 147 tra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti. Carletti, ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e demoni' sugli affidi in Val d'Enza, tra i denunciati ha inserito anche. Il sindaco di Bibbiano, attualmente sospeso dall'incarico su provvedimento della Prefettura, dopo l'arresto si è autosospeso dal Pd.La notizia della querela "di massa" è stata pubblicata dalla Gazzetta di Reggio, secondo cui in particolare a Di Maio, ora ministro degli Esteri, Carletti contesta un post su Facebook di metà luglio. «Col Pd - scriveva Di Maio prima della crisi di Governo e del patto coi dem - non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, con i bambini tolti ai genitori e addirittura sottoposti a elettroshock e mandati ad altre famiglie, con il sindaco Pd che è coinvolto in questo, non voglio avere nulla a che vedere».