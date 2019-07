Bibbiano, una dirigente tentò di bloccare l'inchiesta. Quella bimba strappata alla nonna «per un disegno falsificato»

Bibbiano, spuntano nuove rivelazioni: tra gli elementi che risultano dalle carte dell'inchiesta 'Angeli e Demoni', ci sarebbe un intervento della dirigente dei servizi sociali della Val d'Enza Federica Anghinolfi, che quando i carabinieri di Reggio Emilia iniziarono a indagare acquisendo atti negli uffici pubblici, tentò di bloccare le indagini rivolgendosi al Garante regionale per l'infanzia.



A quest'ultimo la Anghinolfi (ora agli arresti domiciliari, una delle figure centrali della vicenda) disse che l'attività dei militari stava di fatto intralciando i procedimenti sui minori: il suo intervento presso il Garante è emerso da alcune intercettazioni presenti negli atti dell'inchiesta che sta facendo parlare ormai da qualche settimana. È emerso anche che alcuni genitori, a cui erano stato tolti i bambini, avevano contattato lo stesso Garante chiedendo un aiuto per le loro situazioni: il Garante chiese allora al servizio sociale della Val d'Enza una relazione sui fatti.



IL CASO DELLA BIMBA STRAPPATA ALLA NONNA Tra i casi più chiacchierati dell’inchiesta c’è quello di una bambina di 10 anni portata via alla nonna con mezzi a dir poco discutibili: figlia di genitori giovanissimi (sua mamma aveva 14 anni, suo papà 17), la bimba venne affidata alla nonna paterna, racconta il Corriere della Sera. Ma dopo alcuni anni, i servizi sociali avevano “cambiato idea”, accusando il nuovo compagno della mamma di abusi verso la piccola: un disegnino fatto dalla bimba (in cui erano ritratti lei e il patrigno) era stato infatti modificato da uno degli psicoterapeuti per far credere che ci fossero state violenze.



Non venga più a prenderla a scuola, non ce n’è bisogno, la bimba è stata trasferita in un altro istituto e non vivrà più con lei

, avevano detto alla nonna i servizi sociali in una fredda telefonata. Ora quell’incubo sembra finito.

L’inchiesta in atto e la perizia sul disegno falsificato hanno contribuito a mettere fine alla questione e a far tornare la bimba a casa della nonna: la piccola infatti era stata trasferita in affido ad un’altra coppia. «