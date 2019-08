Beve una bibita ghiacciata e si tuffa: muore ragazzo di 18 anni

il paracadute non si apre: Francesco si schianta al suolo e muore a 45 anni

Tragedia sul lungomare tirrenico di Scauri (). Unè morto annegato oggi nel primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe tuffato dopo aver bevuto unaed ungli è stato fatale, come riporta ilmessaggero.it in un articolo a firma di Giuseppe Mallozzi.Sul posto sono intervenuti ie i militari della Guardia Costiera, ma ogni tentativo di rianimare il ragazzo 18enne di origini romene è stato inutile. Il diciottenne era arrivato dalla Campania in compagnia del padre con una gita organizzata. Pare che la comitiva fosse arrivata in spiaggia da Benevento: il ragazzo è stato visto galleggiare in acqua, a pochi metri dalla riva. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c'è stato niente da fare. Quella che doveva essere una domenica spiensierata e in compagnia, si è trasformata una terribile tragedia.