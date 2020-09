Berlusconi al telefono interviene a un comizio Fi: «Lotto per uscire da infernale malattia»

Come sta Berlusconi, il bollettino di Zangrillo: «Costante miglioramento»

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 21:43

dall'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato per Covid con la riunione del gruppo parlamentare azzurro del Senato tenutasi nell'Aula della commissione Difesa a palazzo Carpegna. Il Cav, apprende l'Adlnkronos, ha chiamato sul telefono della presidente dei senatori Anna Maria Bernini e in viva voce ha chiesto a tutti il massimo impegno per le regionali. Dobbiamo impegnarci per la campagna elettorale, ho già chiamato tutti i coordinatori regionali azzurri nelle sette Regioni in cui si andrà al voto a settembre, avrebbe detto il Cav. Successivamente Berlusconi è intervenuto telefonicamente a un comizio in Valle D'Aosta per fare auguri ai candidati di Forza Italia.«Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista», ha concluso il leader di Forza Italia.