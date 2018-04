Paura per Berlusconi cade sul palco a Isernia durante il comizio

«Di Maio è bravissimo nel parlare ma non è laureato e non ha mai lavorato: come si può pensare di affidare 60 milioni di italiani a chi non ha esperienza. Il presidente della repubblica, che è di buon senso, non può commettere un'azione così ingiustificata e ingiustificabile». Così Silvio Berlusconi ha continuato il comizio parlando dell'eventuale incarico di governo affidato al capo politico M5S.

Sabato 14 Aprile 2018

Incidente perche si trovava aa conclusione di un comizio per sostenere, candidato regionale in. Il Cav è inciampato sul palco prima di rialzarsi, senza conseguenze, aiutato dallo stesso Toma.