Scontro contro un'auto: la moto prende fuoco. Muore un 45enne

ncidente mortale, questa mattina a Bergantino, in provincia di Rovigo.. Lo schianto, avvenuto alle 10.40 tra una moto e un'auto ha prodotto un incendio nel quale ha perso la vita il centauro. I pompieri accorsi da Castelmassa hanno spento le fiamme della moto, mentre il personale del suem 118 ha provato a lungo a rianimare il motociclista 45 enne. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Presi in cura dai sanitari i componenti della famiglia di turisti che viaggiavano sull'auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 12.

Sono stati soccorsi, ma non hanno riportato conseguenze, i componenti della famiglia che viaggiava sulla vettura. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto, per spegnere il rogo della moto e mettere in sicurezza i due mezzi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelmassa.