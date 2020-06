Requiem al cimitero di Bergamo per le vittime del Covid. Mattarella: «Qui c'è il cuore dell'Italia che ha sofferto»

Bergamo non c'è più posto al cimitero e al crematorio, è una delle immagini più vivide della tragedia che è stata l'emergenza Coronavirus. Un'altra sarà quella dell'orchestra e del coro del Donizetti Opera festival che, distanziati e indossando le mascherine, stasera eseguono il Requiem del compositore bergamasco davanti al cimitero monumentale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dei 324 sindaci dei Comuni della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini, per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale.



La fila di camion dell'esercito che portano le bare dei defunti per il Covid in altre città perché anon c'è più posto al cimitero e al crematorio, è una delle immagini più vivide della tragedia che è stata l'emergenza. Un'altra sarà quella dell'orchestra e del coro delche, distanziati e indossando le mascherine, stasera eseguono il Requiem del compositore bergamasco davanti al cimitero monumentale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dei 324 sindaci dei Comuni della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini, per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale.

Il presidente della Repubblica, accompagnato dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e dal governatore lombardo, Attilio Fontana ha percorso il viale che porta alla chiesa di Ognissanti, la stessa che nel marzo scorso ha accolto le bare delle vittime attendendo il convoglio militare.

«Qui a Bergamo, questa sera, c'è l'Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto. E che, volendo riprendere appieno i ritmi della vita, sa di non poter dimenticare quanto è avvenuto. La mia partecipazione vuole testimoniare la vicinanza della Repubblica ai cittadini di questa terra così duramente colpita . Oggi ci ritroviamo qui per ricordare, per far memoria di tanti che non ci sono più. Vite e affetti strappati spesso senza un ultimo abbraccio, senza poter stringere la mano di un familiare. Questi mesi ci hanno certamente cambiato, modulato le nostre esistenze e relazioni. Dire che d'ora in poi la nostra vita non sarà come prima non è un luogo comune. Non sarà come prima perché la sofferenza collettiva ha certamente inciso nella vita di qualcuno sull'ordine di valore da attribuore alle cose. Far memoria significa ricordare i nostri morti e assumere condapevolezza di ciò che è accaduto

#Bergamo - Cimitero Monumentale, il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori ai piedi della lapide in memoria delle vittime del #coronavirus pic.twitter.com/CF3iJbfe01 — Quirinale (@Quirinale) June 28, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evento è cominciato con un minuto di silenzio da parte di tutti i presenti - l'orchestra e una ristretta cerchia di persone, 243 sindaci, i rappresentanti degli operatori sanitari e alcuni familiari delle vittime - e la deposizione, da parte del presidente Mattarella, di una corona di fiori.Il Presidente ha poi preso la parola in un accorato discorso.».