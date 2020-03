Bergamo, lo sfogo di Luca: «Mio padre è morto in ospedale e non so neanche dove abbiano portato il corpo»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 20:20

In un video su Facebook, Luca Fusco, commercialista 58enne di Bergamo, ha raccontato il calvario del suo papà morto a causa del- racconta Luca -So solo che non lo hanno nemmeno vestito, lo hanno semplicemente spostato dal letto e messo in una bara e ora non so nemmeno dove sia. Purtroppo non sono il solo a sopportare questo dramma.C’è da dire che i dati che vengono forniti probabilmente non sono reali, visto che le persone che muoiono in casa non vengono conteggiate».Luca Fusco ha creato unper lanciare un appello. «Non vogliamo fomentare odio o aggredire nessuno, chiediamo solo giustizia. Qualcosa, quando il virus ha cominciato a diffondersi nella bergamasca, non ha funzionato. La Val Seriana non è stata chiusa, come chiesto dai sindaci della zona, e il Covid-19 ha iniziato a girare diventando incontrollabile.Vogliamo che quando tutto questo sarà finito qualcuno rispondi davanti a un giudice, perché ha sulla coscienza dei morti. Cerchiamo giustizia, non vendetta».