Ragazzi investiti e uccisi dopo una lite fuori la discoteca: Luca muore a 21 anni, grave l'amico

Choc a Bergamo. Ha investito due ragazzi, uccidendone uno dopo una lite per futili motivi, sembra per apprezzamenti poco graditi a una ragazza. La vittima è Luca Carissimi, 21 anni, grave l'amico.

Il responsabile è stato arrestato. Un tragico bilancio di quanto avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel bergamasco, ad Azzano San Paolo.Sono deceduti all'ospedale Papa Giovanni dov'erano stati ricoverati in gravissime condizioni. Il giovane al volante della vettura, che avrebbe agito volontariamente a seguito di una lite, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Indaga la Polizia Stradale di Bergamo.



EDIT ORE 14.35

È di un morto e un ferito gravissimo il bilancio del tamponamento avvenuto dopo una lite fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo nel bergamasco. Lo precisa la polizia stradale che in un primo momento aveva dato la notizia di due morti. A morire Luca Carissimi di 21 anni. Il ferito, Matteo Ferrari, di 18 anni, si trova in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni.



Secondo una prima ricostruzione tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino ma la dinamica è ancora poco chiara, e gli investigatori sono ancora al lavoro. I giovani, stando alle prime informazioni, erano appena usciti dalla discoteca 'Setai' di Orio al Serio (Bergamo) quando sono stati tamponati da un'auto, forse una Mini Cooper, guidata da M.S., 33 anni, di Curno. In un primo momento l'uomo si è allontanato dal luogo dell'incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia. Sembra anche che fra i tre ci fosse stata prima una lite per futili motivi, forse degli apprezzamenti poco graditi una ragazza. Domenica 4 Agosto 2019, 12:23

