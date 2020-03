Coronavirus, Giorgio Gori: «La sanità lombarda non è stata all'altezza». Bufera sul sindaco di Bergamo anche per le ipotesi del contagio

di Enrico Chillè

è necessario dialogare soprattutto con chi sta negli ospedali. Qui in provincia abbiamo un deficit che riguarda la sanità del territorio, che non è confrontabile con quella di Veneto e Emilia Romagna. Purtroppo ora ne abbiamo la prova

Solo in provincia sono 112 e si fa fatica dare l'assistenza con l'ossigeno, a intercettare per tempo queste persone e in ospedale non c'è posto per tutti

Se riuscissimo a ripartire prima di settembre sarebbe davvero un buon risultato. Ma perché tutto torni come prima forse ci vorranno dieci anni. Capisco perfettamente la preoccupazione dei lavoratori, ma non credo che lo sciopero generale sia la mossa giusta

respiratori, mascherine e strumenti di protezione individuale per le regioni del Nord

#Salvini: chi si permette di criticare la qualità dell'offerta dai medici lombardi si dovrebbe vergognare! La frontiera di Brescia e Bergamo si è giovata dell'EROISMO del personale sanitario! #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 26, 2020

Lombardia è il sistema più solido che è stato in grado di reggere a un'onda d'urto spaventosa, purtroppo arrivata nella nostra Regione per una totale casualità

In questo momento, Giorgio è distrutto e provato da quello che la città sta vivendo

tocca intervenire di più a chi ha in mano l'aspetto sanitario, per cui penso che la sua parte la debba fare prevalentemente la Regione e la sta facendo bene. Quello che è stato fatto a Bergamo, così duramente provata, è stato un esempio incredibile di efficienza del nostro sistema sanitario regionale. Dobbiamo esserne molto fieri

Ne so qualcosa da amministratore di lungo corso che si è visto chiudere interi reparti di ospedale fino alla sua chiusura completa. Centinaia di ospedali, soprattutto quelli più piccoli, sono stati chiusi dalle Regioni. Al Ssn mancano, così si diceva fino a qualche mese fa, circa 10 mila medici e diverse migliaia di infermieri

Se Salvini mena mazzate quotidianamente al Governo,si tratta di critiche costruttive. Se un sindaco in prima linea come Gori fa rilievi puntuali alla gestione di Regione Lombardia, allora per i leghisti, le critiche diventano inaccettabili. Sia chiaro,così non funziona

Dal numero e dal tenore di reazioni leghiste all'intervista di Giorgio Gori viene da pensare che abbia colto esattamente nel segno

Albino è il principale centro della Valle Seriana.

Domenica 9 febbraio - quando in Italia nessuno ancora pensava al #Coronavirus - allo stadio si gioca una partita del campionato di Eccellenza girone B. pic.twitter.com/Pba6ZmPKOB — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 25, 2020

Mi dispiace che il sindaco risponda così. Nessuna insinuazione: ho postato la notizia della gara del 9 febbraio perché spero che possa servire per ricostruire come il virus si è diffuso: questo contatto tra i due territori più colpiti può essere un elemento da approfondire

81 sindaci del Milanese chiedono a Regione Lombardia di cambiare strategia e passare alla “sorveglianza attiva”: fare i tamponi a tutte le persone con sintomi riconducibili al Covid-19 e, se positivi, estenderli ai familiari e tutti i contatti recenti. Io la penso come loro

