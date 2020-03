Benzinai, chiusura e sciopero revocato dalla Commissione di Garanzia

I benzinai pronti alla serrata. Ma l'annuncio del blocco delle pompe in tutta Italia - proclamato ufficialmente a partire da oggi sulle autostrade per poi abbracciare progressivamente gli altri impianti, è stato congelato. Anzi tecnicamente revocato dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ha invitato i sindacati - appunto- a revocare lo sciopero.

L'incertezza regna sovrana, però, anche se il premier Conte ha poi dichiarato: «La ministra De Micheli adotterà un'ordinanza che consentirà di regolamentare l'orario di apertura in modo da assicurare il rifornimento di carburante in tutta la penisola».

Intanto c'è pure l'accordo fra Abi e sindacati per il lavoro negli istituti di credito: si potrà entrare solo con appuntamento e i dipendenti dovranno avere le mascherine.

