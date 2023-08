Benzina record, prezzi choc in autostrada: «2,7 euro a litro in modalità self», ecco dove

C'è un refrain che in Italia ogni estate, quando gli italiani caricano le valigie in auto diretti verso i luoghi di vacanza, torna costantemente. E riguarda i prezzi di diesel e benzina, che nei mesi più caldi, schizzano sempre verso l'alto. Forse non così in alto, verrebbe da dire, guardando il costo al litro in un distributore sull'A8.

Caffè a 70 cent e cappuccino a un euro: il bar dei 'miracoli' a Polignano. «Non alziamo i prezzi, ecco perché»

Oltre la media

2,7 euro per un litro di benzina, sulla Varese-Milano, un prezzo "pompato", e molto, oltre la media, visto che nell'area circostante il prezzo mediano supera i 2 euro al litro, documenta il Corriere della Sera. C'è una foto a testimoniare la sorpresa di Ferragosto degli automobilisti, che con l'auto in riserva, sono stati costretti ad usare per forza quel distributore di carburanti.

L'albero più alto della Terra si trova in Cina, è un cipresso gigante: ecco quanto è grande

Prezzo boom

La stazione di servizio, la Villoresi Est, si trova lungo la A8 poco prima della diramazione per Como, alle porte di Milano, un nodo nevralgico del traffico autostradale, dove si incontrano l’arteria da Varese, da Como, la tangenziale ovest di Milano e la A4.

Contrasto al rincaro

Il primo agosto scorso, intanto, è entrato in vigore il provvedimento del governo per contrastare il rincaro dei carburanti, ma la corsa al rialzo è tutt'altro che ferma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA