Benzina, Patuanelli: «Da domani sconto sui carburanti, ma è solo il primo step»

Stefano Patuanelli conferma che da domani verrà applicato lo sconto sulla benzina e sugli altri carburanti. Il ministro delle Politiche agricole: «Costeranno 25 centesimi in meno e questo varrà per circa 40 giorni, ma ci saranno misure più strutturali per calmierare definitivamente i costi dell'energia».

Leggi anche > Caro benzina, dura solo 40 giorni lo sconto di 25 cent

«Se non fosse così garantiamo agli italiani di non dover spendere tutto lo stipendio per fare il pieno e per l'energia, anche perché c'è una dinamica speculativa dato che non c'è carenza di prodotto. L'intervento sul costo dei carburanti, fino a fine aprile, è uno step iniziale che serve per ristorare parzialmente le aziende dei costi maggiori della benzina e energia. È stato fatto per la prima volta in Europa, senza scostamenti di bilancio, con una tassazione specifica per extra profitti su chi lecitamente ha guadagnato fuori misura. Un extra prelievo, che consente un pacchetto di misure per 4,5 miliardi di euro, è la prima risposta possibile» - ha spiegato Patuanelli, intervenuto su Rtl 102.5 - «Dopodiché, anche in questo senso vanno fatti ragionamenti a livello europeo sul prezzo del gas, di rimando anche il costo del carburante. Anche per questo non si faranno in Italia scostamenti perché dobbiamo capire l'approccio comune a livello europeo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA