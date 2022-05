Benzina e diesel, sconto di 30 cent fino all'8 luglio

Lo sconto sui carburanti continuerà ad essere applicato almeno fino all'8 luglio. E verrà esteso anche al metano, per il quale l'accisa sarà pari a zero euro per metro cubo e l'Iva ridotta dal 22 al 5%. La proroga è stata decisa dal Consiglio dei ministri e porterà un risparmio di circa 30 centesimi al litro per benzina e gasolio, un po' meno per il gpl (10 centesimi). Ma alle associazioni dei consumatori non basta.

E in effetti a tutti gli automobilisti non sarà sfuggito che dopo un primissimo calo, seguito alla prima tornata di interventi del governo varata il 21 marzo, i prezzi alla pompa hanno ricominciato a salire. Oggi la benzina e il diesel non costano meno di 1,79 euro al litro. Per questo le associazioni chiedono un intervento contro la speculazione. Il decreto prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi della guardia di finanza per verificare eventuali manovre speculative.(A.Sev.)

