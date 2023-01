Caro benzina, 9 euro in più per fare il pieno. Codacons: «Prezzi anomali». Cosa sta succedendo

di Redazione web

C'è stato solo il tempo di prendere il fiato dai costi più bassi di benzina e diesel dopo la fine dello sconto delle accise, che il costo al distributore ha di nuovo toccato punte vertiginose, spesso sopra i 2 euro al litro, tanto che gli automobilisti sono di nuovo in affanno, con un effetto rialzo sul carrello della spesa.

Scuola, arriva il docente tutor per gli studenti con difficoltà (ma non solo). Valditara: «Motiverà i più bravi»

Fine dello sconto

Un pieno di benzina, infatti, in media costa 8,9 euro in più rispetto alla fine di dicembre, quando era ancora in vigore lo sconto di 18 centesimi al litro grazie all'intervento del Governo. Ma i prezzi attuali, sottolineano le associazioni dei consumatori, sono di molto superiori al ritocco delle accise e si grida già alla speculazione.

Denuncia Codacons

Secondo il Codacons si stima una maggiore spesa su base annua di circa 214 euro ad automobilista. «Al di là dei casi limite registrati nelle isole o su alcune tratte autostradali, dove i listini si avvicinano anche ai 2,5 euro al litro, è evidente che qualcosa non torna» precisa l'associazione in difesa dei consumatori in una nota, che sottolinea come due distributori dello stesso marchio possano praticare prezzi nettamente diversi, solo perché situati in zone diverse della città.

La replica dei distributori

«Quando diventa difficile dare riposte, allora il Governo si rifugia in un'improbabile caccia alle streghe, cercando il colpevole delle malefatte sul prezzo dei carburanti» è la risposta indiretta di Fegica, l'associazione di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti, secondo cui la «scelta più facile è quella di partire dall'ultimo anello della catena: i gestori che con un margine di 3 centesimi al litro (ed un prezzo fissato dalle compagnie) sono i guardiani della fede pubblica».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA