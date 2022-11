Benno Neumair, al processo i pm chiedono l'ergastolo: «Ha ucciso i genitori con piena coscienza e volontà»

di Redazione web

L'accusa ha chiesto l'ergastolo per Benno Neumair che il 4 gennaio del 2021 uccise entrambi i genitori, Peter Neumair e Laura Perselli. La richiesta è stata formulata dai sostituti procuratori Igor Secco e Federica Iovene durante la requisitoria davanti alla Corte d'assise di Bolzano. Benno non era presente in aula.

La vicenda

«Quando Benno ha ucciso i suoi genitori era capace di intendere e di volere». Proprio per questo i magistrati hanno avanzato la richiesta di ergastolo per l'omicida di Bolzano che strangolò i genitori e senza pietà li gettò nel fiume Adige. Inizialmente Benno si dichiarò innocente ma poi tutte le prove raccolte dagli inquirenti riconducevano alla sua colpevolezza.

La fase finale del processo

Per chiudere definitivamente il processo la Corte ha previsto per la discussione, comprese le repliche, tre giornate: da domani (venerdì 18 novembre) a sabato. In base a questo calendario dei lavori, la Corte dovrebbe ritirarsi sabato in camera di consiglio così da poter dare lettura del dispositivo della sentenza nella serata dello stesso giorno.

