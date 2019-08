Benevento, clochard accoltellato all'addome. Arrestati un 18enne e un 51enne

Sabato 17 Agosto 2019, 19:40

Si sarebbe avvicinato al, che si aggirava a piedi nudi lungo la strada statale, per chiedergli cosa stesse facendo da quelle parti. Per tutta risposta avrebbe ricevuto da quest'ultimo due schiaffi in faccia. Da lì la reazione di colpirlo con un coltello a serramanico che stava utilizzando per mangiare la carne. Ha ammesso le proprie responsabilità ilche è stato arrestato per il tentato omicidio del senza fissa dimora genovese avvenuto tre giorni fa aa, in provincia di. Il 18enne ha detto anche al gip di non aver mai avuto l'intenzione di ucciderlo.Sono le due del mattino del, quando il, come raccontano alcuni testimoni, passa davanti a una paninoteca-macelleria blaterando qualcosa. Il ragazzo va verso di lui e, spiazzato dalla reazione violenta, lo colpisce al torace, sotto al braccio. Il clochard se ne va e viene ritrovato, poco dopo, in una pozza di sangue in un'area di servizio di Forchia. Ai sanitari che lo soccorrono per trasportarlo in ospedale, dove è stato poi operato, dice di essersi ferito da solo durante una caduta.Ma idiricostruiscono una dinamica differente dei fatti visionando i filmati delle telecamere poste a videosorveglianza dell'area panitoteca/macelleria di proprietà di un, l'altra persona coinvolta nella vicenda.Per quest'ultimo, agli arresti domiciliari, il gip ha disposto l'obbligo di dimora. L'uomo è accusato di favoreggiamento personale per aver coperto le macchie di sangue lasciate dal clochard sulla strada mentre si allontanava.Per il 18enne, confermato il fermo, sono stati ordinati gli arresti domiciliari. Intanto, ieri, gli inquirenti hanno ascoltato, in ospedale, anche il 30enne senza fissa dimora che ha ammesso di essere stato accoltellato.