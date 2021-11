Benevento, arrestato direttore Caritas: «Ha materiale pedopornografico»

Il direttore della Caritas di Benevento, don Nicola De Blasio, parroco molto popolare per il suo impegno al fianco dei bisognosi e degli immigrati, è da questo pomeriggio agli arresti domiciliari. L'accusa è una delle più pesanti: detenzione di materiale pedo-pornografico.

La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri destando sconcerto e incredulità a Benevento. Stando a quanto si è appreso, la polizia postale su disposizione della Procura di Torino ha effettuato una perquisizione nell'abitazione del sacerdote.

Un fulmine a ciel sereno. Il sacerdote 55enne, direttore della Caritas di Benevento, era ben conosciuto soprattutto per il suo straordinario impegno per i giovani ed in particolare al Rione Libertà, dove è parroco presso la Chiesa di San Modesto. I fedeli sono in rivolta dopo aver appreso la notizia: prevale l'incredulità, e c'è anche di parla di una presunta vendetta.

La scoperta sarebbe avvenuta ieri sera su mandato della Procura di Torino. La polizia postale avrebbe scoperto sul computer in casa del parrocco immagini e video a sfondo sessuale e coinvolgenti minori, tutti in possesso del sacerdote. In attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, si trova ai domiciliari, disposti dal sostituto procuratore Marilia Capitanio.

In molti non credono all'ipotesi formulata dalla Procura, e anzi puntano il dito contro una presunta vendetta contro il sacerdote.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 11:03

