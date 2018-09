Il lavoratore a termine - accusa il sindacato - si era giocoforza reso disponibile a svolgere oltre 200 ore di lavoro nel mese di luglio e già da tempo lamentava con alcuni colleghi di non riuscire più a sostenere simili carichi

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO -la notte di martedì 18 settembre alla portineria dello, a Villorba. Un lavoratore, U.Z., 54 anni, dipendente della cooperativa, che ha in appalto il servizio di portineria, è stato c, poco dopo la mezzanotte, e si è accasciato. Due colleghi che erano con lui hanno immediatamente dato l'allarme e questo gli ha salvato la vita. Ricoverato poco dopo all'ospedale, è già stato dimesso.Ma a far discutere è la denuncia del, che imputa il malore all'eccessivo carico di lavoro cui sarebbero costretti i lavoratori della coooperativa, che ha in appalto il servizio portineria dello stabilimento Benetton delle Castrette e anche quello di Fabrica.».Per la cooperativa, invece, lo stress da lavoro non c'entra niente: orari, turni e giorni di riposo dei lavoratori sono sempre stati osservati.