Oggi si è verificato unine in qualcheIn mattinata il fenomeno si è manifestato nelle valli dolomitiche e nel primo pomeriggio anche in quelle prealpine, dove sono stati registrati valori termici eccezionalmente alti per il mese di ottobre.A Feltre si è raggiunta una massima di 30.5°C e a Belluno 29.2°C. Caldo molto insolito anche ad Agordo (27.5°C), a San Martino d'Alpago (Chies) dove si sono raggiunti i 25.2°C e a Castana, situata nella Valle del Posina, nel Vicentino, con 27.5°C. In queste località sono stati battuti i record di temperatura massima per ottobre. Per Belluno il precedente record era di 26.2°C del 2 ottobre 2011, ma sono da segnalare anche i 25.9°C del 11 ottobre 1997. Entrambi questi valori però erano stati misurati nella prima metà del mese, cosa che rende ancora più straordinarie le temperature massime di oggi.Da segnalare anche l'eccezionalità dell'escursione termica giornaliera a Belluno e a Feltre, risultata rispettivamente di 26.9°C e 26 °C. Differenze fra la minima notturna e la massima diurna di quasi 27°C non si sono mai registrate nel recente passato in provincia di Belluno, se si escludono le conche carsiche di montagna, note per gli estremi di freddo invernali. Si segnala anche il forte vento che ha soffiato in quota ma a tratti anche nelle valli. Sulle vette dolomitiche a 3000 metri si sono superati i 110-120 km/h. Di seguito i valori di raffica misurati in alcune stazioni del Bellunese: Marmolada 112 km/h, Faloria 101 km/h, Sant'Andrea di Gosaldo 87 Km/h, Cortina 77 km/h, Agordo 71 km/h, Domegge 67 km/h, Lamon 65 km/h, Longarone 64 km/h.