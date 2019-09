Auto fuori strada all'alba: 17enne morto sul colpo, gravissimi altri 4 amici

Tragedia slla strada all'alba nel Bellunese: alle 6:50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Ss 50 a Belluno per l’uscita autonoma di un’auto sulla quale viaggiavano 5 giovani. Un ragazzo di 17 anni è morto e altri quattro giovani, tutti amici, sono feriti molto gravi.

I pompieri hanno liberato i giovani rimasti incastrati nella Fiat 500 deformata, la quale prima ha colpito un platano per poi carambolare sotto il piano stradale. I feriti: due ragazze e due ragazzi, sono sati stabilizzati dal personale del Suem 118 e trasferiti, due in eliambulanza all’ospedale di Treviso e due in ambulanza a Belluno.



La circolazione della strada statale è rimasta bloccata a lungo durante i soccorsi.



Non è ancora stato reso noto il nome della giovane vittima.

Domenica 1 Settembre 2019, 11:32

