Befana 2023, cosa mettere nella calza al posto dei dolci: le idee per stupire bambini e adulti

Dopo le grandi abbuffate di questi giorni di festa, è tempo di pensare all'ultimo scambio di doni, per l'Epifania, che il 6 gennaio, chiude il Natale 2022. Ebbene, è noto a tutti, senza distinzione di età, che la tradizione vuole che le calze della Befana siano riempite di dolciumi, caramelle e dolce carbone. Ma se le calorie extra di questi giorni ci impongono di restringere la cinghia, evitando l'ennesimo stress calorico, si potrebbe optare per una calza della Befana alternativa.

Calza alternativa

Se in tanti opteranno per le calze già confezionate, un must, come il pandoro ed il panettone, la fantasia può supplire alla tradizione, riempendo le calze con quello che ci suggerisce la creatività ed anche un pizzico di buon senso. Pensiamo ad esempio a prodotti più sani e genuini. Quali? Barattoli di confetture fatte in casa, oppure dell'ottima frutta grezza, o ancora del miele per affrontare l'inverno che ancora abbiamo davanti. E perché non regalare i prodotti migliore della nostra terra, come l'aceto balsamico o l'olio, immancabili sulle tavole italiane.

Per i più piccoli

Per i bimbi, la calza non può mancare, ma se insieme a caramelle e carbone, mettessimo anche qualcosa di utile? Magari un libro, del materiale per ricominciare la scuola, delle costruzioni o magari l'iscrizione ad un centro sportivo (se non praticano sport) o la tessera di una biblioteca, per abituarli alla lettura. Ed infine la confezione della calza potrebbe portarci indietro negli anni, quando la Befana riempiva le vecchie calze, quelle vere, magari con un ultimo utilizzo prima di essere buttate via.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 11:38

