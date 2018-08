Maxi-sconto ai No Vax, B&B nella bufera

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Solo per le famiglie freenovax 70-90 per cento di sconto. Prezzo pieno per gli altri. Libertà di scelta», recita il messaggio postato sulla propria pagina facebook dal, di Olevano Romano. Lo status in poco tempo ha fatto il giro della rete, macinando condivisioni e raccogliendo migliaia di commenti. I più sono critici ma c'è anche chi solidarizza.Con il passare delle ore sotto il post dedicato allo sconto per i No e Free Vax e per quelli che il B&B chiama "popolo" della libertà di scelta, è diventato un frullatore di prese di posizioni opposte. C'è qui contesta la scelta dei proprietari, accusandoli di non perseguire il bene pubblico. Altri, li prendono in giro, dicendo che dovrebbe essere messo in quarantena tutta la struttura. E c'è chi mette in evidenza come questa politica commericale metta in pericolo i bambini immunodepressiAltri fanno i complimenti:Ma per lo più i commenti sono piuttosto critici