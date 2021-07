Beckham arriva ad Amalfi: fermato e interrogato dalla Finanza sul suo yacht. Ecco perché

David Beckham si sta godendo la splendida costiera amalfitana a bordo del suo yacht, ma la Finanza irrompe per un chiarimento. L'ex stella del calcio inglese e presidente dell'Inter Miami è stato raggiunto dalla Guardia di Finanza a causa dei suoi figli minorenni.

Leggi anche > Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno di fiamma è ufficiale, ecco il (primo) bacio social

David Beckham non dimentica l'Italia e, nello specifico, ha raggiunto Amalfi per godersi le sue vacanze in compagnia della famiglia. L'ex calciatore ha ormeggiato in uno dei luoghi più belli d'Italia e i suoi figli hanno acceso le moto d'acqua allontanandosi dall'imbarcazione. Ma l'imprevisto era ditro l'angolo.

Stando a quanto riporta il The Sun, con tanto di foto dei paparazzi, lo sportivo è stato interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i suoi figli minorenni, Cruz e Harper, sono stati visti scorrazzare in moto d’acqua non lontano dallo yacht di famiglia. «Bisogna avere 18 anni per poter guidare una moto d'acqua in Italia ma Cruz e Harper hanno iniziato a fare jet-ski e cinque minuti dopo è arrivata la barca delle forze dell'ordine». I figli di David hanno rispettivamente 16 e 10 anni e per loro la guida dei potenti bolidi marini è vietata.

Un interrogatorio che ha visto protagonisti alcuni ufficiali, saliti a bordo dell'imbarcazione di David Beckham e che si è prolungato per 45 minuti. Tutto in toni molto pacifici e che si è concluso con la richiesta di un selfie con il campione inglese.

Non solo: la Guardia di Finanza e il 46enne si sono addirittura scambiati il pugno in segno di intesa. Beckham, con l'aiuto della moglie Victoria, ha poi chiesto ai figli più piccoli di lasciar perdere le moto d'acqua.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA