Bebe Vio, ecco mani e piedi nuovi: «La tecnologia e la ricerca migliorano la vita»

Bebe Vio, campionessa azzurra della scherma paralimpica (e portabandiera a Tokyo 2021) annuncia sui social di avere mani e piedi nuovi.

L'annuncio arriva con un post sui vari canali social. «Non avrei potuto fare questo senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro...», scrive Bebe Vio, che grazie alle nuove protesi della Ottobock, azienda partner ufficiale delle Paralimpiadi di cui è diventata testimonial, può ampliare il ventaglio di movimenti della vita di tutti i giorni, non solo di quella sportiva. «Sono molto contenta di collaborare con Ottobock - aggiunge in una nota la schermitrice -. Insieme sosterremo i progetti di art4sport, l'associazione onlus che abbiamo fondato nel 2009. In questo modo aiutiamo bambini e giovani con amputazioni e li inseriamo nel mondo dello sport. Abbiamo grandi idee da realizzare e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 14:10

