Beatrice, 8 anni, sconfitta dal male: l'abbraccio finale di mamma e papà FOTO

Non ce l’ha fatta la piccola Beatrice , 8 anni, a sconfiggere il male che da qualche anno stava minando il suo gracile corpo. Ha lottato e con lei la mamma Elena, il papà Simone Stellin e il fratellino gemello Gabriele. Purtroppo, venerdì sera, intorno alle 10, la piccola Beatrice è volata in cielo lasciando tutti in lacrime in preda allo sconforto. Viveva a Villadose, in provincia di Rovigo.

ABBRACCIO A SCUOLA

Beatrice Stellin avrebbe compiuto 8 anni a dicembre e frequentava la terza della scuola primaria a Villadose. Venerdì 9 ottobre Beatrice Stellin, di soli 8 anni che frequentava la classe terza alle primarie di Villadose, è deceduta a casa alle 20, avvolta nell’amore della mamma Elena, del papà Simone e del fratello gemello Gabriele.

Beatrice, nonostante la malattia che la aveva colpita, era riuscita ad andare a scuola, aveva rivisto i suoi compagni e le insegnanti, quando la normalità era diventata preziosa per la piccola, purtroppo poi però si è aggravata nuovamente. La comunità si era stretta alla famiglia raccogliendosi in ferventi veglie di preghiera nella chiesa di Canale in un abbraccio ideale, affidandosi alla fede.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA