"Tagliati per l'arte": torna il summer camp per i figli dei dipendenti BCG

Martedì 3 Settembre 2019, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima settimana di settembre è tradizionalmente un problema per i genitori che tornano a lavorare e non sanno a chi e come lasciare i figli in età scolare e pre-scolare.trasforma il problema in un'opportunità:, ilper i bambini dei dipendenti BCG.Si chiamail, che dopo la prima sessione di luglio a cui hanno partecipato 15 bambini, dal 2 al 7 settembre ospiterà 22 bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, figli dei dipendenti di Boston Consulting Group, nella sede di Milano di via Ugo Foscolo 1 della socitá di consulenza strategica, per frequentare attività creative ispirate a Bruno Munari. L’iniziativa infatti prevede un programma di attività e giochi che mirano a fornire ai bambini nuovi strumenti per sviluppare la loro creatività, per lavorare sui talenti di ognuno, per far volare la loro fantasia, organizzati negli uffici della società di consulenza strategica.ha deciso di attivare questo progetto per essere di supporto con azioni concrete nella gestione del work life balance e delle esigenze familiari dei suoi lavoratori. Un’opportunità di apprendimento e divertimento, con un programma alla scoperta dell’arte, laboratori ispirati alle teorie di Bruno Munari, visite a fondazioni d’arte e un viaggio nel mondo del cinema grazie ad un laboratorio sugli effetti speciali, che permetterà ai bambini di diventare protagonisti di brevi filmati e di comprendere come “realizzare l’impossibile”.Il progetto dà l’opportunità ai bambini di vivere un’avventura basata sui principi di sperimentazione e creatività, su cui quotidianamente si basa anche il lavoro di BCG, mantenendo così sempre viva la capacità - citando lo stesso Munari - di conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare.Lunedì 2 Settembre -Laboratorio ispirato a. "Quanti "soli" abbiamo visto nelle nostre vacanze? Il sole è lo stesso per tutti?In quanti modi possiamo realizzarlo?Martedì 3 Settembre -Laboratorio ispirato a. Basta un filo d’erba e una margherita di un prato messi con amore in un piccolo recipiente trovato … Quello che importa è l’amore col quale si sceglie un fiorellino e un filo d’erba … Ma come si fa? Si prova, basta un vasetto, un recipiente e si prova a mettere insieme il tutto, l’unica avvertenza è quella di non dosare l’amore nel regalare un fiore con amore."Mercoledì 4 Settembre -Una raccolta e una collezione di reperti, cioè ricordi, dell'estate trascorsa.Una raccolta e una collezione di desideri e sogni sull'anno che verrà.Giovedì 5 Settembre -La creta accoglie e restituisce le impronte lasciate da oggetti e materiali naturaliVenerdì 6 Settembre -Mostra espositiva, interattiva e laboratoriale di fine settimana.Lunedì 2 Settembre : MUSICA E CARTONI ANIMATIMartedì 3 Settembre: I COLORI E LE EMOZIONIMercoledì 4 Settembre: VIAGGIO DENTRO L'ARTEGiovedì 5 Settembre: LA FAVOLALunedì 2 Settembre : INVENTIAMO UNO SPOT PUBBLICITARIO: "La bibita rinfrescante"Martedì 3 Settembre : TRAILER 1 - "L'isola magica"Mercoledì 4 Settembre : TRAILER 2 - "Un'incredibile scoperta"Giovedì 5 Settembre : APOLLO 11 - UN PICCOLO PASSO PER UN BIMBO…