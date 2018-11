Torna il grande albero di Natale Bauli: acceso l'abete alto 20 metri

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

rende omaggio ancora una volta alla sua città con quello che da anni è l’appuntamento natalizio che dà il via al Natale, allestendo a Porta Nuova il, simbolo della magia delle feste e che accoglie chi arriva in centro con i suoi decori e le sue brillanti luci.L’accensione ufficiale si è tenuta venerdì 16 novembre, alle 18.00, alla presenza della famiglia Bauli, rappresentata da Enrico Bauli, membro del consiglio di amministrazione e fratello del presidente Michele Bauli, del sindaco Federico Sboarina e di Francesca Toffali, Assessore alle Attività economiche e produttive, Commercio, Arredo Urbano, Bilancio e Tributi.Come da tradizione, con l’accensione dell’albero in Porta Nuova, Bauli apre la stagione del Natale in Città, contraddistinta da numerosi eventi legati al progetto comunale “Verona si veste di Luce”. Infatti dal 16 Novembre al 26 Dicembre 2018, la centralissima Piazza dei Signori ospiterà le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale.