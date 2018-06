Fiamme nel deposito dei rifiuti: grave incendio alla Nappi sud

di Marco Di Bello

Ancora un disastro a Battipaglia, ancora un incendio ai danni di un’azienda impegnata nel trattamento di rifiuti. Questa notte, infatti, è l’azienda Nappi sud, una delle più importanti della zona. Lo stabilimento in zona industriale, per cause ancora da chiarire, è stato avvolto da fiamme altissime. Immediatamente si è diffuso il panico sui social, dove è intervenuto anche l’assessore all’ambiente: «Un vasto incendio si è sviluppato a Battipaglia in un sito di trattamento rifiuti - ha scritto Stefania Vecchio - A scopo precauzionale tenete le finestre chiuse. I vigili del fuoco sono già al lavoro insieme agli inquirenti».Sul luogo dell’incendio si sono precipitati immediatamente i Vigili del fuoco e il nucleo antincendio della Protezione civile. Al momento, pare che la situazione sia sotto controllo: «I Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio- ha detto ancora Vecchio - Grazie a loro, a Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Protezione Civile. Più tardi interverranno Arpac ed Istituto Zooprofilattico. Agli inquirenti il compito di fornire risposte alle tante, legittime, domande».Del resto non è la prima volta che avvengono casi simili a Battipaglia. Esattamente un anno fa fu la Sele ambiente, sempre a Battipaglia, a finire in fiamme. Quella volta, secondo le analisi successive, il disastro ambientale fu scampato. Tutto da verificare questa volta.