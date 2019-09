Battipaglia, disinnesco bomba: muore donna evacuata

Auto nella scarpata mentre vanno alla festa, Lucia muore a 18 anni. Feriti 5 amici

Una donna di 86 anni è deceduta poco fa all'interno del centro di accoglienza per allettati allestito nella scuola «Sandro Penna» di Battipaglia, in occasione delle operazioni di disinnesco della bomba d'aereo inglese. La donna era stata trasferita in seguito all'evacuazione che ha interessato 36mila battipagliesi.L'86enne, a quanto pare, era già malata. È deceduta per arresto cardiaco.