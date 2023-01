Batte la testa durante il ricovero in ospedale e muore pochi giorni dopo. Il figlio: «Non me l'hanno fatta vedere»

di Redazione web

E' morta a causa di un trauma alla testa riportato in ospedale dove era andata per farsi curare un ascesso al seno, Serafina Testa, 94 anni, originaria di Patrica, in una clinica di Cassino. L'anziana donna - scrive Ciociaria Oggi - è morta a pochi giorni di distanza dall'incidente in ospedale. Ora la famiglia, che ha già presentato due denunce nei confronti del pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, vuole sapere cosa sia ccaduto a Serafina e se la sua morte sia la conseguenza di quel trauma alla testa.

Giallo sul trauma

Nella querela della famiglia è precisato che la 94enne che a causa dell'età avanzata aveva problemi alla vista ed all'udito, è stata trovata senza l'apparecchio acustico; le due querele - in cui si indaga per lesioni gravissime ed omicidio colposo - hanno portato al sequestro della cartella clinica ed alla richiesta dell'autopsia sul cadavere dell'ultranovantenne.

Due querele

Nella querela il figlio della vittima ha precisato che durante la degenza al pronto soccorso di Frosinone gli è stato impedito l'accesso per vedere le condizioni dell'anziana madre; il 1° gennaio una dottoressa del pronto soccorso lo avrebbe avvisato che la 94enne «ha battuto la testa alla sbarra della barella, ma che non era successo nulla di grave». Ma il viavai ospedaliero, purtroppo per l'anziana donna, ancora non è finito ed il 3 gennaio, il figlio è ritornato al pronto soccorso, dove ha scoperto che a sua insaputa è stata trasferita in una clinica di Cassino.

La donna lamentava un forte mal di testa dove aveva «un taglio enorme con evidente sutura», che hanno portato ad una prima denuncia contro lo Spaziani per lesioni gravissime, seguita da una seconda dopo la morte.

