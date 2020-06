Bataclan, la porta rubata con l'opera di Banksy ritrovata in un casale in Abruzzo

il procuratore distrettuale dell'Aquila Michele Renzo, che, nell'ambito delle indagini sul caso, aveva disposto la perquisizione dell'immobile. "Il ritrovamento è stato possibile a seguito di indagini condotte dalla Procura distrettuale in collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura francese", ha spiegato il procuratore in una nota, annunciando una conferenza stampa a palazzo di Giustizia.



L'opera attribuita allo street artist Banksy era apparsa a fine giugno 2018 sulla porta sul retro del Bataclan in omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015. A dare notizia del furto, il 26 gennaio 2019, era stato lo stesso Bataclan esprimendo su twitter "una profonda indignazione": "l'opera di Banksy, simbolo di raccoglimento e che apparteneva a tutti: residenti, parigini, cittadini del mondo è stata rubata". L'artista Bansky, scriveva il teatro parigino dove morirono durante gli attentati 90 persone, "ha offerto questa opera sulla porta dell'uscita di soccorso del Bataclan per una ragione: quella della sua scelta d'artista urbano e in uno slancio di omaggio e di sostegno. L'essenza stessa dell'arte urbana è di dare vita ad un'opera d'arte in un ambiente particolare e siamo convinti che questa opera aveva un senso solo in questo posto. E' per questa ragione che avevamo deciso di lasciarla, libera, nella strada, accessibile a tutti".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 13:12

