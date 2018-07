Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BASSANO DEL GRAPPA - Uno studente "maturo" (ma non troppo) per festeggiare con gli amici la conclusione degliha fattonel Brenta,, in pieno giorno: se sarà individuato dalle forze dell’ordine,, rischia una multa. Concluso in settimana l’esame il giovane ha invitato gli amici. Forse per qualche bicchiere di troppo nello studente è scattato un bisogno fisiologico nei pressi del Ponte degli Alpini.Anziché utilizzare la toilette di un bagno ha pensato a unda immortalare sui social. Così, coperto dagli amici per non farsi notare dai passanti, si è posizionato sul parapetto sul lato sud, ha abbassato la zip dei pantaloni e ha fatto la pipì. Tra leche hanno immortalato il gesto con uno smartphone senza riprendere in volto l’autore. Il filmato è stato. Del gesto compiuto che è uno sfregio al Ponte degli Alpini si stanno occupando le forze dell’ordine, impegnate in queste ore a identificare l’autore per sanzionarlo da 5 mila a 10 mila euro, come da regolamento comunale.