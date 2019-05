Furioso rogo nel garage: distrutte 2 auto d'epoca, moto e scooter

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ingenti i danni causati da undivampato nella mattinata di oggi all'interno di un un garage, in Via Col Beretta a Bassano del Grappa (). Nel rogo sono andatedue Fiat 500 di interesse storico, uno scooter e una motocicletta di grossa cilindrata, per un danno quantificabile in diverse decine di migliaia di euro, se si considerano anche i danni all'edificio.L’allarme è stato lanciato, attorno alle 10.30, da alcuni vicini di casa che hanno visto il fumo venire fuori dal garage. La squadra dei pompieri, giunta da Schio, dopo aver forzato il portone ha spento l'incendio, evitando ulteriori danni alla struttura. Indagini in corso da parte dei pompieri, con le cause pare riconducibili ad un problema elettrico. L'intervento deiè durato complessivamente un paio d'ore.