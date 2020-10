Coppia di fidanzatini voleva uccidere i genitori: piano sventato da un amico della coppia. Ma c'è l'ombra di una setta

Come Erika e Omar, i due "fidanzatini" di Novi Ligure che programmarono e portarono a termine l'omicidio della mamma e del fratellino di lei. Studiavano un piano simile, a quanto si apprende, due adolescenti dell'hinterland di Bassano del Grappa.



I due quindicenni avevano messo a punto un piano per uccidere la mamma e il papà di lei fortunatamente è stato sventato dai carabinieri grazie alla segnalazione di un ragazzo che conosceva le intenzioni dei fidanzatini e che ha avvertito i carabinieri circa le loro intenzioni. Ma i carabinieri che stanno portando avanti le indagini non escludono nulla, neanche che i due fidanzatini facessero parte di una sorta di setta virtuale.



Avvolto ancora nel mistero è il movento che avrebbe spinto i due ad organizzare e pianificare l'omicidio dei genitori; i carabinieri hanno trovato riscontro all'ipotesi investigative sia negli smartphone sia nei pc della coppia.



I due quindicenni sono ora indagati dalla procura della Repubblica





Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 09:59

