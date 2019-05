La moglie esce con le amiche, quando torna trova il marito barricato in casa con i figli

trova 20 mila euro "dimenticati" al bancomat: chiama i carabinieri e li fa restituire

Lunedì 13 Maggio 2019, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Movimentataa Montà, periferia Ovest di: nella notte un uomo chiude fuori casa la. Lei va a chiedere aiuto ai, ma non c'è nulla da fare, il marito non sente ragioni. Ci vuole una, per convincerlo a far entrare la consorte in casa.I due, lui 43 anni e lei 34, italiani, con t, sono in crisi da tempo e si parla di separazione. Fatto sta che laed. Quando torna, verso mezzanotte, trova la porta sbarrata, il marito l'ha. Lei non si perde d'animo, scavalca una balaustra e rientra da una portafinestra. Lite furibonda, lui pare l'abbia strattonata, lei finisce fuori, tenta nuovamente di rientrare ma stavolta il marito. Arrivano i carabinieri, chiamati dalla donna, ma il marito si rifiuta di aprire. Ore e ore di trattativa, nella notte, col negoziatore. Poi, passate le quattro e mezzo del mattino, finalmente il marito cede e apre la porta.