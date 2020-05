Non risponde al telefono, barista trovata morta nella camera da letto con i cani a vegliarla

Anna morta nel sonno a 24 anni: era incinta di tre mesi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 14:05

Non risponde al telefono, la storicadell’ex Shalimar di Ancona ), Simonetta Frugoli , trovata morta nella camera da letto. E a vegliare il corpo senza vita della 59enne c'erano i suoiSissi e Blues. A lanciare l’allarme intorno alle 9 di ieri, scrive il Corriere Adriatico, sono stati gli amici. La donna non rispondeva più al telefono dalle 13.59 di martedì, e gli amici della 59enne hanno lanciato l'allarme.Simonetta Frugoli abitava da sola in una casa di via Raffaello Sanzio, a Senigalli. Sarebbe morta per cause naturali.