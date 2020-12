Scontro fra moto e auto sul lungomare di Bari: muore un poliziotto polacco, un altro ferito

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattina di oggi sul lungomare di Bari e un altro è rimasto gravemente ferito. Si tratta di due poliziotti polacchi (che erano a Bari per un corso che stavano svolgendo presso la sede della Guardia di Finanza. Per cause in corso di accertamento, la moto a bordo della quale viaggiavano i due agenti si è scontrata con un'auto. Nell'impatto il conducente è deceduto mentre il passeggero è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 per i soccorsi, procede ai rilievi la Polizia locale. Sono intervenuti anche la pm di turno Grazia Errede e la medicina legale del Policlinico di Bari. Come atto dovuto si procede per omicidio stradale a carico della donna che era alla guida dell'auto, che proveniva da piazza Massari, all'altezza del semaforo a pochi passi dalla Questura di Bari, e che si è scontrata con la moto che viaggiava sul lungomare Vittorio Veneto. A quanto si apprende per i due poliziotti era l'ultimo giorno di corso a Bari e domani sarebbero rientrati nel loro Paese.

Aveva 39 anni il poliziotto polacco rimasto ucciso nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 11 sul lungomare di Bari. Il passeggero della moto, un altro agente di nazionalità polacca, anch'egli 39enne, è stato trasportato all'ospedale Di Venere. «Le condizioni non sono preoccupanti al momento» fa sapere la Polizia locale che procede ai rilievi, precisando anche che è stata «identificata ed è rimasta sul posto a disposizione degli inquirenti la donna al volante della autovettura coinvolta nel sinistro»

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA