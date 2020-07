Bari, nel primo giorno di sharing 7 monopattini rubati o distrutti. Decaro: «Oggi mi vergogno di essere il sindaco»

Cosa mi aspetto? Mi aspetto che Bari diventi una città europea, moderna, pulita, civile. E non mi arrendo. Come non si arrendono i tanti tra voi che invece di chiedersi: “E che ti aspettavi?” ogni giorno mi dicono: “Coraggio, vai avanti”. Andiamo avanti insieme. Siamo più forti, siamo di più

Lodisi apre all'insegna dell'inciviltà. Nel primo giorno in cui il servizio è stato attivo, infatti, due mezzi sono statie cinque sono stati. Lo ha annunciato sui social il sindaco, che si lascia andare a considerazioni dure e amare.«Lo so, alcuni di voi staranno pensando: “E cos’altro ti aspettavi?”. Ecco, io mi aspetto civiltà. Io mi aspetto rispetto. Io mi aspetto che la mia città e i miei cittadini mi facciano sentire» - spiega- «Mi vergogno per questa gente che continua a provare a distruggere i nostri sforzi e i nostri sogni. E mi vergogno anche per quelli che, con una rassegnata accondiscendenza, in fondo, li giustificano, come se fosse una cosa normale».Il primo cittadino di, tra i più graditi durante l'emergenza coronavirus ma anche prima (non è un caso chesia stato anche eletto come presidente dell'Anci, l'associazione che riunisce i sindaci di tutta Italia), ha poi auspicato: «».