Inferno a Bari, fiamme nella notte alla zona industriale: bruciati 12 furgoni frigo

Erano parcheggiati nella zona industriale di Bari e sono stati distrutti da un incendio. In fiamme dodici furgoni frigo parcheggiati all'interno del piazzale della AF Logistica, nella zona industriale di Bari, in territorio di Modugno. I mezzi sono stati distrutti da un incendio le cui cause sono in corso di accertamento. L'azienda si occupa, tra l'altro, di trasporto e stoccaggio merci.

L'incendio

Le fiamme, scoppiate intorno alle 22.30 di ieri, sono partite dal piazzale, forse da uno dei mezzi, tutti dotati di celle frigorifere e di proprietà dell'azienda. L'incendio è stato domato e spento in poco più di due ore dai vigili del fuoco. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri.

